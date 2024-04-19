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    «Ювентус»«Кальяри» — «Ювентус» 2:2. Онлайн
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    Деменко: «Краснодару» остается только побеждать, чтобы заставлять «Зенит» нервничать и ошибаться

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    Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    Эдуард Сперцян («Краснодар»)
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    Эдуард Сперцян («Краснодар»)

    «Не могу согласиться с тем, что у "Краснодара" остался менее тяжелый календарь игр. На самом деле, с командами из нижней части турнирной таблицы матчи будут гораздо сложнее, чем из верхней. Так или иначе, несмотря на календарь, борьба еще продолжается.

    "Краснодар", выигрывая свои матчи, тем самым дает для "Зенита" лишнюю мотивацию, но и не дает расслабиться. Поэтому "Краснодару" остается только побеждать, чтобы заставлять "Зенит" нервничать и ошибаться. Так что все еще впереди», — цитирует Деменко «Спорт-Экспресс».

    «Краснодар» благодаря победе над «Факелом» (2:0) смог набрать 46 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице.

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