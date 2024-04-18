Экс-игрок «Ливерпуля» о чемпионской гонке в АПЛ: Я бы сделал ставку на «Ман Сити»

Бывший футболистподелился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«В связи с опытом предыдущих лет я бы сделал ставку на "Ман Сити". Они знают, что такое контроль над гонкой за титул, знают, как справляться с давлением.

Кроме того, взгляните на состав, которым они обладают. "Ливерпулю" и "Арсеналу" придётся бороться до самого последнего дня сезона, но им противостоит доминирующая команда в лице "Манчестер Сити". Я бы сказал, что "горожане" — фавориты этого сражения», — приводит слова Макманамана журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

После 32-х туров «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 73 очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции с 71-м баллом, а «Ливерпуль» замыкает 3-ку лидеров (71).