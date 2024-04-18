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    «Брюгге» уверенно победил ПАОК и вышел в полуфинал ЛК

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    В ответной игре четвертьфинала Лиги конференций ПАОК на своем поле уступил «Брюгге» — 0:2.

    Ферран Ютгла
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    Ферран Ютгла

    Оба мяча на счету испанского форварда Феррана Ютгла. Он отличился на 33-й и 45-й минутах.

    Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел на поле на 56-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    ПАОК — Брюгге 0:2
    Голы: 0:1 Ферран Жутгла (33'), 0:2 Ферран Жутгла (45') ПАОК: Доминик Котарски, Хонни Отто, Томаш Кендзёра, Абдул Рахман Баба, Тайсон, Константинос Кульеракис, Штефан Шваб, Суалихо Мейте (Магомед Оздоев, 56'), Томас Мург (Андрия Живкович, 46'), Кирилл Десподов (Яннис Константелиас, 71'), Брандон Томас (Алли Саматта, 46') Брюгге: Нордин Яккерс, Бьорн Мейер, Эдер Баланта, Хоэль Ордоньес, Кириани Саббе, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Уго Ветлесен (Филип Синкернагель, 83'), Михал Скурась (Chemsdine Talbi, 87'), Ферран Жутгла, Антонио Нуса (Денис Одои, 76')

    Напомним, первый матч также остался за бельгийцами со счетом 1:0. В полуфинале ЛК «Брюгге» теперь сыграет с «Фиорентиной».

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