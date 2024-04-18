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    Фламенго — Сан-Паулу: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.04.2024 в 03:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Фламенго — Сан-Паулу

    Футбол Латинская Америка
    Фламенго и Сан-Паулу начнут матч в 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 18.04.2024.

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    Последний матч: «Сан-Паулу» — «Фламенго» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Сан-Паулу». Коэффициент ставки — 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фламенго»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Фламенго — Сан-Паулу.

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