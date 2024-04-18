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    Де Росси: «Милан» не будет сильно менять свою тактику, но и мы не должны слишком мудрить с планом на игру

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    Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Милана».

    Даниэле Де Росси
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    Даниэле Де Росси

    «Мы будем готовиться к матчу, чтобы выиграть его. Попытаемся забить гол, который стал бы для них ударом, пусть даже он не будет решающим. В последние годы "Милан" был сильнее нас, но в первом матче мы показали, что между нами не так уж много разницы.

    "Милан" будет бороться изо всех сил. Им больше ничего не остается, они хотят победить и достичь одной из целей на сезон. Нам будет сложно. Первый матч получился достаточно сбалансированным. Возможно, для нас он сложился немного лучше. "Милан" не будет сильно менять свою тактику, но и мы не должны слишком мудрить с планом на игру», — цитирует Де Росси пресс-служба УЕФА.

    В первом матче «Рома» победила «Милан» со счетом 1:0. Ответный матч начнется в 22:00 мск.

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