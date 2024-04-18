В 01:00 18.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч: «Васко да Гама» — «Брагантино» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брагантино» — «Васко да Гама». Коэффициент ставки — 2.09.

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