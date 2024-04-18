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    Брагантино — Васко да Гама: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.04.2024 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Брагантино — Васко да Гама

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 18.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Брагантино — Васко да Гама в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч: «Васко да Гама» — «Брагантино» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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