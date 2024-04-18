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    Фрагмент матчаУвольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ
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    Адамов: Такое впечатление, что в последнее время все вратари приезжают к «Зениту» сверхмотивированными

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    Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал ничью в ответном матче со «Спартаком» (0:0) в полуфинале Кубка России.

    Денис Адамов
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    Денис Адамов

    «Игра со "Спартаком" как обычно получилась непростой. Обидно, что не выиграли, хотя очень этого хотели. Когда забили, все же испытали очень классные эмоции, но вдвойне обидно, что гол в итоге не засчитали.

    С другой стороны, самое главное — задачу выполнили и прошли в следующий раунд. С этой точки зрения все хорошо.

    Считаю, что "Зениту" удавалось поддерживать темп игры. В первом тайме темп вообще очень хорошим был, создали очень много моментов. Тут, наверно, надо упомянуть предыдущую игру в Краснодаре, где и матч — один из важнейших на этом отрезке чемпионата — оказался непростым, плюс довольно долгая дорога. Поэтому здорово, что со "Спартаком" три дня спустя все вышли готовыми, максимально горели этой игрой, хотели победить.

    Во втором тайме, правда, уже немножко играли по счету. Чтобы забить, чего‑то немного не хватило, но самое главное — не пропустили.

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    • Такое впечатление, что в последнее время все вратари приезжают к нам сверхмотивированными (улыбается). Создаем много хороших моментов, но чего‑то не хватает. Возможно, везения. Но если серьезно, хочу похвалить вратарей команд‑соперниц на Газпром Арене», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

    «Зенит» сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА. «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках Пути регионов Кубка России.

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