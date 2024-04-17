В 19:30 17.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка России по футболу.

Последний матч: «Спартак» — «Зенит» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Зенит — Спартак.

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