«Зенит» из Санкт-Петербурга дома сыграет со «Спартаком» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» без особых проблем преодолел групповой этап кубка, заняв первое место в квартете с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов». Клуб из Санкт-Петербурга набрал 14 очков в 6-ти матчах: 4 победы, ничья и поражение.

В четвертьфинале Пути РПЛ «Зенит» не без труда обыграл московское «Динамо». После выездного поражения со счетом 0:1 подопечные Сергея Семака дома забили два безответных мяча в ворота соперника (2:0) и прошли дальше.

В крайнем туре чемпионата России «Зенит» увеличил отрыв в таблице от «Краснодара» до 4-х очков, обыграв «быков» в очном матче (2:1). На гол Оласа в первом тайме клуб из Санкт-Петербурга ответил двумя точными ударами Кассьерры и Артура после перерыва.

«Спартак»

Московский «Спартак» вышел в плей-офф Кубка России Пути РПЛ, заняв первое место в группе с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». «Красно-белые» записали себе в 12 очков в 6-ти матчах, одержав 4 побед и проиграв дважды.

На стадии 1/4 финала «Спартак» выбил из верхней сетки «Оренбург». После минимального поражения на выезде (0:1) москвичи реабилитировались на домашнем поле, обыграв соперника со счетом 3:1.

«Спартак» идет седьмым в турнирной таблице чемпионата России. В крайнем туре РПЛ «красно-белые» проиграли на выезде «Сочи» (0:1). Через два дня после этого поражения «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

Личные встречи

Две недели назад «Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче полуфинала Кубка России — 2:1.

Всего в 10-ти последних матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед, «Спартак» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 1.77.