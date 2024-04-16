«Милан» может уволить Пиоли уже на этой неделе

на этой неделе может уволить главного тренера

По информации La Gazzetta dello Sport, ближайшие два матча станут ключевыми для Пиоли.

В четверг «Милан» сыграет с «Ромой» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы, а еще через несколько дней встретится с «Интером».

«Интер» в случае победы в дерби досрочно станет обладателем Скудетто.

Источник уточняет, что решающее значение будет иметь результат матча с «Ромой». Вылет из Лиги Европы, скорее всего, станет поводом для увольнения Пиоли.

«Милан» проиграл «Роме» в первом матче со счетом 0:1. Ответная игра состоится 18 апреля в Риме.

Напомним, Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года.