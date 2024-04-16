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  • 11:06
    • «Милан» может уволить Пиоли уже на этой неделе
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    «Милан» может уволить Пиоли уже на этой неделе

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    «Милан» на этой неделе может уволить главного тренера Стефано Пиоли.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    По информации La Gazzetta dello Sport, ближайшие два матча станут ключевыми для Пиоли.

    В четверг «Милан» сыграет с «Ромой» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы, а еще через несколько дней встретится с «Интером».

    «Интер» в случае победы в дерби досрочно станет обладателем Скудетто.

    Источник уточняет, что решающее значение будет иметь результат матча с «Ромой». Вылет из Лиги Европы, скорее всего, станет поводом для увольнения Пиоли.

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    • «Милан» проиграл «Роме» в первом матче со счетом 0:1. Ответная игра состоится 18 апреля в Риме.

    Напомним, Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года.

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