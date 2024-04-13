Руководство «Милана» встречалось с Лопетеги

Хулен Лопетеги Фото: globallookpress.com
По информации источника, представители «Милана» уже несколько раз встречались с испанским тренером. Однако на текущий момент «россонери» не сделали Лопетеги конкретного предложения.
Руководство «Милана» ценит тот факт, что Лепетеги хорошо знает международный футбол и умеет работать с молодежью.
57-летний специалист возглавлял мадридский «Реал» с июля по октябрь 2018 года. Затем, с 2019 по 2022 год, Лопетеги занимал должность главного тренера «Севильи». С ноября 2022 по август 2023 года испанский тренер возглавлял «Вулверхэмптон».