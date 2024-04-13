Руководство «Милана» встречалось с Лопетеги

Руководство «Милана» рассматривает экс-наставника мадридского «Реала»в качестве потенциальной замены для Стефано Пиоли. Об этом сообщает Corriere dello Sport

По информации источника, представители «Милана» уже несколько раз встречались с испанским тренером. Однако на текущий момент «россонери» не сделали Лопетеги конкретного предложения.

Руководство «Милана» ценит тот факт, что Лепетеги хорошо знает международный футбол и умеет работать с молодежью.

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57-летний специалист возглавлял мадридский «Реал» с июля по октябрь 2018 года. Затем, с 2019 по 2022 год, Лопетеги занимал должность главного тренера «Севильи». С ноября 2022 по август 2023 года испанский тренер возглавлял «Вулверхэмптон».