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    Руководство «Милана» встречалось с Лопетеги

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Руководство «Милана» рассматривает экс-наставника мадридского «Реала» Хулена Лопетеги в качестве потенциальной замены для Стефано Пиоли. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

    Хулен Лопетеги
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    Хулен Лопетеги

    По информации источника, представители «Милана» уже несколько раз встречались с испанским тренером. Однако на текущий момент «россонери» не сделали Лопетеги конкретного предложения.

    Руководство «Милана» ценит тот факт, что Лепетеги хорошо знает международный футбол и умеет работать с молодежью.

    Календарь и таблица Серии А

    57-летний специалист возглавлял мадридский «Реал» с июля по октябрь 2018 года. Затем, с 2019 по 2022 год, Лопетеги занимал должность главного тренера «Севильи». С ноября 2022 по август 2023 года испанский тренер возглавлял «Вулверхэмптон».

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