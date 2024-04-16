Беллингем: Мы — мадридский «Реал», мы уверены в себе

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Я надеюсь, что команда победит, это приоритет. А остальное второстепенно. Знаем, что они непредсказуемы. Нужно защищаться и работать в команде. Мы должны быть смелыми.

"Сити" выиграл требл, и люди думают, что они фавориты, но мы — мадридский "Реал". Мы уверены в себе», — приводит слова Беллингема Marca.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился вничью со счетом 3:3. Ответная игра состоится 17-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.