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    Беллингем: Мы — мадридский «Реал», мы уверены в себе

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Я надеюсь, что команда победит, это приоритет. А остальное второстепенно. Знаем, что они непредсказуемы. Нужно защищаться и работать в команде. Мы должны быть смелыми.

    "Сити" выиграл требл, и люди думают, что они фавориты, но мы — мадридский "Реал". Мы уверены в себе», — приводит слова Беллингема Marca.

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    • Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился вничью со счетом 3:3. Ответная игра состоится 17-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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