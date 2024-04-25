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    «Рома» вырвала победу у «Удинезе» в доигровке

    «Удинезе» — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Удинезе
    В отложенном матче 32-го тура серии А «Рома» на выезде победила «Удинезе» со счетом 2:1.

    Брайан Кристанте
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    Брайан Кристанте

    Встреча была доиграна с 73-й минуты, поскольку ранее была прервана из-за того, что защитник «Ромы» Эван Н`Дика потерял сознание. На голы Ромелу Лукаку и Брайан Кристанте хозяева ответили точным ударом Роберто Перейры.

    Отметим, что «Рома» смогла вырвать победу уже на пятой компенсированной минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Рома 1:2
    Голы: 1:0 Роберто Перейра (23'), 1:1 Ромелу Лукаку (64'), 1:2 Бриан Кристанте (90 + 5') Удинезе: Мадука Окойе, Неуэн Перес (Кристиан Кабазель, 90'), Жоау Феррейра, Джордан Земура, Яка Бийол, Лазар Самарджич, Уолас, Мартин Пайеро, Роберто Перейра, Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen Рома: Миле Свилар, Леонардо Спинаццола, Рик Карсдорп (Стефан Эль-Шаарави, 90'), Анхелиньо, Крис Смоллинг (Диего Льоренте, 88'), Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Тэмми Абрахам, Сердар Азмун, Пауло Дибала Предупреждения: Ассан Камара (31'), Яка Бийол (58'), Мартин Пайеро (66'), Томмазо Бальданци (69'), Рик Карсдорп (90 + 3')

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» набрала 58 очков и занимает пятое место в таблице серии А. «Удинезе» с 28 очками на 17-й строчке.

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