«Удинезе» — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

В отложенном матче 32-го тура серии Ана выезде победиласо счетом 2:1.

Встреча была доиграна с 73-й минуты, поскольку ранее была прервана из-за того, что защитник «Ромы» Эван Н`Дика потерял сознание. На голы Ромелу Лукаку и Брайан Кристанте хозяева ответили точным ударом Роберто Перейры.

Отметим, что «Рома» смогла вырвать победу уже на пятой компенсированной минуте.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Рома 1:2 Голы: 1:0 Роберто Перейра (23'), 1:1 Ромелу Лукаку (64'), 1:2 Бриан Кристанте (90 + 5') Удинезе: Мадука Окойе, Неуэн Перес (Кристиан Кабазель, 90'), Жоау Феррейра, Джордан Земура, Яка Бийол, Лазар Самарджич, Уолас, Мартин Пайеро, Роберто Перейра, Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen Рома: Миле Свилар, Леонардо Спинаццола, Рик Карсдорп (Стефан Эль-Шаарави, 90'), Анхелиньо, Крис Смоллинг (Диего Льоренте, 88'), Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Тэмми Абрахам, Сердар Азмун, Пауло Дибала Предупреждения: Ассан Камара (31'), Яка Бийол (58'), Мартин Пайеро (66'), Томмазо Бальданци (69'), Рик Карсдорп (90 + 3')

Календарь и таблица Серии А

«Рома» набрала 58 очков и занимает пятое место в таблице серии А. «Удинезе» с 28 очками на 17-й строчке.