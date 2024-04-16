Артета о возможном выходе «Арсенала» в полуфинал ЛЧ: Это то, чего мы не достигали последние 15-17 лет

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Я ожидаю завтра от игроков выступления, которое выведет нас в полуфинал Лиги чемпионов. Вся подготовка была направлена на то, чтобы добиться этого и заслужить это. Речь идет об очень, очень сильном выступлении, коллективном и индивидуальном, чтобы заслужить право на участие в полуфинале.

Если завтра у нас всё получится, мы выйдем в полуфинал и будем находиться в очень эмоциональном состоянии — это то, чего мы не достигали как клуб за последние 15-17 лет, и это наша возможность», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Первый матч между «Баварией» и «Арсеналом» завершился вничью — 2:2. Ответная игра состоится завтра, 17-го апреля в 22:00 мск в Мюнхене (Германия). Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.