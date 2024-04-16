Трент о Мане: Он был идеальным нападающим, обладал всеми качествами

Защитниквысоко оценил игру бывшего партнера по команде, который сейчас выступает заиз Саудовской Аравии.

«Садио Мане — единственный футболист, с которым я играл в одной команде и был благодарен, что мне не пришлось играть против него. Он был идеальным нападающим, обладал всеми качествами.

Как спортсмена, его можно было сравнить с Криштиану Роналду — он был прыгуч, быстр, бил с обеих ног и всегда угрожал чужим воротам», — сказал Трент Sky Bet.

Напомним, что летом 2022-го года Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию», а спустя год оказался в «Аль-Насре». В нынешнем сезоне форвард провел 38 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.