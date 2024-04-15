Педри сообщил о желании продлить контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны»заявил, что в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом.

«Я спокоен, если честно. Знаю, что "Барселона" сдержит свое слово по поводу контракта.

"Барса" всегда была клубом моей мечты», — сказал 21-летний футболист, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Педри с «Барселоной» рассчитано до июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Педри в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 17 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

В ближайшем матче «Барселона» сыграет 16 апреля против «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.