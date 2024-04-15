Клопп рассказал о том, как игроки «Ливерпуля» справляются с критикой в свой адрес

Главный тренерсчитает, что критика в адрес команды после неудачной игры справедлива.

«Сейчас нас ждёт серия из четырёх выездных матчей. В любом случае это было бы тяжело. Это будет тяжело, мы это знаем, это ясно. Мы должны разобраться с этим сейчас, это проще простого. Ничего другого не остаётся.

Критика в такие моменты совершенно справедлива. Всё дело в том, как мы с ней справляемся. В первом тайме (матча с "Кристал Пэлас") мы не особенно хорошо справлялись с ситуацией, но во втором тайме мы взяли себя в руки и должны были выиграть игру. Мы этого не сделали. Вот и всё», — приводит слова Клоппа британское интернет-издание Liverpool Echo.

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл «Аталанте» в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы, а затем неожиданно уступил «Кристал Пэлас» в рамках английской Премьер-лиги (0:1).

В следующем матче «мерсисайцы» вновь встретятся с «Аталантой» 18-го апреля в рамках ответной игры четвертьфинала ЛЕ. Начало игры — в 22:00 мск.