В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). «Вегас» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Действующий обладатель Кубка Стэнли обеспечил себе выход в новый плей-офф раунд относительно недавно. При этом за тур до конца регулярки он в теории способен улучшить свои позиции перед сериями до четырех побед.

В 81 встрече «Вегас» набрал 98 очков, с которыми поднялся на седьмую строчку в Западной конференции, опередив на один балл «Лос-Анджелес». От шестого «Нэшвилла» команда из Невады отстает на одно очко с учетом того, что «Предаторз» уже закончили чемпионат.

Последние матчи: Важнейшими во всех смыслах для «Вегаса» стали три последние встречи, в которых ему удалось одержать победу и покончить с интригой, обусловленной риском не попасть в плей-офф.

Ключевой в этом вопросе стала крупная победа над «Миннесотой» (7:2), за которой последовали трудовые два очка в игре с «Колорадо» (4:3 ОТ). В последней на текущий момент встрече команда Брюса Кэссиди разобралась с «Чикаго» (3:1).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Из-за повреждений предстоящий матч пропустят Уильям Каррье, Робин Ленер, Энтони Манта, Чандлер Стивенсон, Марк Стоун. Из-за болезни встречу рискует пропустить Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: В нескольких последних матчах «Вегас», гарантировав место в топ-8, старается набрать игровой тонус, в котором он будет способен продержаться в Кубке как можно дольше. Список травмированных «Голден Найтс» будет сокращаться и команда выйдет на пик своей формы.

«Анахайм»

Турнирное положение: Калифорнийцы из одноименного города заканчивают турнир в статусе бесперспективной команды в контексте соперничества за место в первой восьмерке.

Слабым утешением в данной ситуации является лишь то, что «Анахайм» — с 57 очками после 81 матча — опережает двух других главных неудачников Западной конференции — «Чикаго» и «Сан-Хосе», которые за тур до финиша сезона уже не приблизятся к «Дакс».

Последние матчи: В конце марта «Анахайм» потерпел пять поражений подряд, а в пяти последних встречах добился только одной победы. В частности, +2 «Дакс» забрали в дерби с «Лос-Анджелесом» (3:1).

За встречей с «Кингз» последовал провальный домашний вызов, обусловленный крупным поражением от «Калгари» (3:6). Более того, в последнем матче команде Грега Кронина прилетела ответка от «Лос-Анджелеса» (1:3).

Не сыграют: Заключительную встречу пропустят Тристан Луно, Макс Джонс, Брок Макгинн, Мэйсон Мактавиш, Павел Минтюков.

Состояние команды: В последней встрече регулярного сезона «Дакс» не будут пытаться что-то доказать, команда выйдет на лед Лас-Вегаса в качестве очевидного аутсайдера, которого хозяева будут готовы размазать.

Статистика для ставок

Последние шесть матчей на «Ти-Мобайл Арене» закончились победой «Вегаса»

В трех предыдущих домашних матчах «Голден Найтс» не пропускали больше двух голов

В 10 последних играх в гостях «Анахайм» заработал всего 2 очка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 5.56, а победа «Анахайма» — в 5.04.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: На финишной прямой регулярки «Вегас» еще может улучшить тактическое положение, особенно с учетом того, насколько плох «Анахайм» в гостях, да и в целом по форме.

Ставка: «Вегас» не проиграет ни одного периода за 1.87.

Прогноз: В попытках набрать оптимальные кондиции команда Брюса Кэссиди вполне может захотеть провести на домашнем катке образцовую встречу, уделив внимание реализации.

Ставка: «Вегас» забьет во всех периодах за 2.32.