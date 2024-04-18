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    Руне начнет защиту титула в Мюнхене с разгромной победы?

    Галан — Руне. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнире в Мюнхене 18 апреля 2024 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против колумбийца Даниэля Галана во втором круге турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 13:30 мск. Галан — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Галан

    Колумбиец в первом раунде одержал победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 7:6, 6:4.

    В начале апреля Даниэль выиграл один матч в Хьюстоне. После плбеды над французом Бенуа Пэром его остановил аргентинец Томас Этчеверри.

    В этом году Галан пока ни разу не проходил дальше второго раунда, в том числе на грунте.

    Более того, Галан, занимающий в рейтинге ATP 93-е место, провалил турниры в Кордове и Сантьяго, не выиграв там ни одного матча. В Буэнос-Айресе он начал с победы над Диего Шварцманом, но уже в следующем матче уступил Этчеверри со счетом 3:6, 0:6.

    Руне

    Хольгер тем временем впервые почти за полтора года выпал из топ-10 и теперь занимает в рейтинге 12-е место.

    Это случилось после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором датчанин добрался до четвертьфинала.

    Не самый плохой результат, но дело в том, что в прошлом году Руне играл здесь в финале.

    На этот раз 20-летний теннисит выиграл у индийца Сумита Нагала и болгарина Григора Димитрова, после чего проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

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    При этом стоит отметить, что в матче с итальянцем Руне банально не хватило энергии на решающий сет — 4:6, 7:6, 3:6. Накануне ему прошлось сыграть два матча за день.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 5.15, победу Руне букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: Хольгер — действующий чемпион турнира в Мюнхене. Более того, в 2022-м он тоже уехал отсюда с кубком. Очевидно, что ему здесь максимально комфортно. Поэтому логично предположить, что фаворит начнет защиту титула с уверенной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов меньше 21,5 за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч Галан — Руне с коэффициентом 1.93. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на теннис. Руне начнет защиту титула в Мюнхене с разгромной победы?
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