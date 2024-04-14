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    Сенников: Обидная упущенная победа «Локомотива», в концовке могли и проиграть

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    Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о ничейном результате «железнодорожников» в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Обидная упущенная победа "Локомотива", но в концовке они могли и проиграть, если бы было чуть больше времени. Но в целом по игре "Локомотив" смотрелся лучше, 70 минут были очень хорошими. Мне понравилось, что "Локомотив" играл без нападающего, как в предыдущих матчах.

    Тактика "Локомотива" очень положительно повлияла на игру команды. Глушенков и Пиняев создавали много моментов. Было видно, что на самом деле в "Локомотиве" нет никакого кризиса.

    В концовке матча упустили победу. Возможно, повлиял заданный темп и силы к концу матча закончились. Понятно, что повлияли замены — вышедшие на замену не усилили игру "Локомотива". Команда прижалась к воротам, а ЦСКА додавил. Также "Локомотиву" нужно обратить внимание на стандарты. Нельзя каждую игру пропускать со стандартов», — сказал Сенников Чемпионату.

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    • После этого матча «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции с тем же количество баллов. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Рубина» 20-го апреля.

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