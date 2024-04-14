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    Де Брейне: Фоден — один из величайших талантов

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне высоко оценил игру своего партнера по команде Филипа Фодена.

    Филип Фоден — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Филип Фоден — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Он один из величайших талантов, с которыми я когда-либо играл. Он может войти в историю футбола на следующие 15 лет», — приводит слова Де Брёйне Telefoot.

    В нынешнем сезоне Фоден провел 45 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач. Действующий контракт игрокам с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

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