Де Брейне: Фоден — один из величайших талантов

Полузащитниквысоко оценил игру своего партнера по команде

«Он один из величайших талантов, с которыми я когда-либо играл. Он может войти в историю футбола на следующие 15 лет», — приводит слова Де Брёйне Telefoot.

В нынешнем сезоне Фоден провел 45 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 голевых передач. Действующий контракт игрокам с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

Напомним, что 17-го апреля «Манчестер Сити» сыграет против «Реала» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере (Англия). Первая игра закончилась ничейным результатом — 3:3.