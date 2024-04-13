Хави о Роке: Мы хотим, чтобы он понял нашу позиционную игру

Главный тренерподелился мнением об игре нападающего команды

«Он уже прибавил с момента перехода в "Барселону", особенно в движении. Мы подготовили для него видео на сегодня, он футболист, который может дать нам многое.

Сегодня у него наверняка будут минуты, а мы должны воспользоваться тем, как Витор использует пространство. Мы хотим сделать так, чтобы он понял нашу позиционную игру», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Роке провел 12 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил 2 гола. Нападающий пополнил состав «сине-гранатовых» зимой этого года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 млн. евро.

В следующем матче «Барселона» сыграет против «Кадиса» в рамках 31-го тура Примеры 13-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.