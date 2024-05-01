1 мая в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 14:00 мск. «Алдиер» — «Абдыш-Ата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алдиер»

Турнирное положение: Старт в чемпионате «Алдиер» едва ли может записать себе в актив. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» в 5 матчах чемпионата добыл 6 очков. Забила команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела неудачу. «Алдиер» дома был бит «Талантом» (1:2).

Причем до того команда переиграла «Илбирс» (2:1). А вот с «Дордоем» вышла форменная коллизия — 0:4.

Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Алдиер» не впечатляет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Между тем, «Алдиер» постарается закрепиться в середине таблицы.

Матчи против «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Алдиер» неизменно проигрывал.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться взять хотя бы балл. Правда, «Алдиер» меньше двух мячей от «Абдыш-Ата» не пропускает.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела продуктивно. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 3 месте.

Притом, что «Абдыш-Ата» выиграл все 3 своих матча. Так что потенциально команда возглавляет турнирную таблицу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Абдыш-Ата» вылетела из Кубка АФК, уступив австралийскому «Централ Кост Маринерс» (0:3).

А вот в чемпионате «Абдыш-Ата» пока идет без очковых потерь. Последний поединок был выигран уверенно — 5:0 у «Кыргызалтына».

Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Да и реабилитироваться за вылет из Кубка АФК необходимо.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды надежна.

Состав команды по местным меркам выглядит весьма качественно. Да и лазарет «Абдыш-Атаа» на данный момент пустеет.

Более того, «Абдыш-Ата» в 3 стартовых турах пропустил всего 1 раз. А вот забила команда уже 12 мячей.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Абдыш-Ата» явно проявит надлежащую агрессию у ворот скромного соперника.

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» еще не проигрывал в текущем чемпионате

«Абдыш-Ата» в среднем забивает 4 гола за матч

«Алдиер» еще ни разу не отбирал очки у «Абдыш Ата»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.65.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

«Абдыш-Ата» старается закрепиться на вершине таблицы, плюс весьма неплохо обороняется.

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.28