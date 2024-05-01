ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» «Краснодар» не готов стать чемпионом. «Быки» снова упустили шанс обойти «Зенит» Луис ДиасТрансферный дайджест. 23-29 апреля Мирра АндрееваРублев прервал неприятную серию, Надаль удивил, Циципас расстроил, а Мирра Андреева порадовала
  • 00:04
    • «Барселона» в большинстве выиграла у «Валенсии», Левандовский отметился хет-триком
  • 23:35
    • Хачанов переиграл Коболли и сыграет против Синнера на турнире в Мадриде
  • 22:55
    • Котов проиграл Синнеру на турнире в Мадриде
  • 22:13
    • Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде
  • 21:49
    • Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде, где может сыграть с Касаткиной
  • 21:42
    • «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга»
    Все новости спорта

    «Абдыш Ата» будет лютовать!

    «Алдиер» — «Абдыш-Ата». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 1 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алдиер» — «Абдыш-Ата»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Абдыш Ата»
    1 мая в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 14:00 мск. «Алдиер» — «Абдыш-Ата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 01 Мая 2024 года
    Алдиер
  • Куршаб
  •  Алдиер 14:00 Абдыш-Ата Абдыш-Ата
  • Кант
  •

    «Алдиер»

    Турнирное положение: Старт в чемпионате «Алдиер» едва ли может записать себе в актив. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» в 5 матчах чемпионата добыл 6 очков. Забила команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела неудачу. «Алдиер» дома был бит «Талантом» (1:2).

    Причем до того команда переиграла «Илбирс» (2:1). А вот с «Дордоем» вышла форменная коллизия — 0:4.

    Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Алдиер» не впечатляет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Между тем, «Алдиер» постарается закрепиться в середине таблицы.

    Матчи против «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Алдиер» неизменно проигрывал.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться взять хотя бы балл. Правда, «Алдиер» меньше двух мячей от «Абдыш-Ата» не пропускает.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела продуктивно. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 3 месте.

    Притом, что «Абдыш-Ата» выиграл все 3 своих матча. Так что потенциально команда возглавляет турнирную таблицу.

  • Разворот на 180 градусов. Почему Хави решил остаться в «Барселоне»
  • Почему наставник каталонского клуба передумал покидать «Барсу» по окончании сезона
  • 26/04/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Абдыш-Ата» вылетела из Кубка АФК, уступив австралийскому «Централ Кост Маринерс» (0:3).

    А вот в чемпионате «Абдыш-Ата» пока идет без очковых потерь. Последний поединок был выигран уверенно — 5:0 у «Кыргызалтына».

    Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Да и реабилитироваться за вылет из Кубка АФК необходимо.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды надежна.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состав команды по местным меркам выглядит весьма качественно. Да и лазарет «Абдыш-Атаа» на данный момент пустеет.

    Более того, «Абдыш-Ата» в 3 стартовых турах пропустил всего 1 раз. А вот забила команда уже 12 мячей.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Абдыш-Ата» явно проявит надлежащую агрессию у ворот скромного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» еще не проигрывал в текущем чемпионате

    • «Абдыш-Ата» в среднем забивает 4 гола за матч

    • «Алдиер» еще ни разу не отбирал очки у «Абдыш Ата»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.65.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

    «Абдыш-Ата» старается закрепиться на вершине таблицы, плюс весьма неплохо обороняется.

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.28

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Майами — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тэджон Ситизен — Кимчхон Санму
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Родина — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ашхабад — Энергетик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Абдыш-Ата» с коэффициентом 2.65. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. «Абдыш Ата» будет лютовать!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры