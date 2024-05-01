«Алдиер»
Турнирное положение: Старт в чемпионате «Алдиер» едва ли может записать себе в актив. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Алдиер» в 5 матчах чемпионата добыл 6 очков. Забила команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела неудачу. «Алдиер» дома был бит «Талантом» (1:2).
Причем до того команда переиграла «Илбирс» (2:1). А вот с «Дордоем» вышла форменная коллизия — 0:4.
Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Алдиер» не впечатляет.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит нестабильно. Между тем, «Алдиер» постарается закрепиться в середине таблицы.
Матчи против «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются неудачно. В трех очных поединках «Алдиер» неизменно проигрывал.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться взять хотя бы балл. Правда, «Алдиер» меньше двух мячей от «Абдыш-Ата» не пропускает.
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела продуктивно. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на 3 месте.
Притом, что «Абдыш-Ата» выиграл все 3 своих матча. Так что потенциально команда возглавляет турнирную таблицу.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Абдыш-Ата» вылетела из Кубка АФК, уступив австралийскому «Централ Кост Маринерс» (0:3).
А вот в чемпионате «Абдыш-Ата» пока идет без очковых потерь. Последний поединок был выигран уверенно — 5:0 у «Кыргызалтына».
Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Да и реабилитироваться за вылет из Кубка АФК необходимо.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды надежна.
Состав команды по местным меркам выглядит весьма качественно. Да и лазарет «Абдыш-Атаа» на данный момент пустеет.
Более того, «Абдыш-Ата» в 3 стартовых турах пропустил всего 1 раз. А вот забила команда уже 12 мячей.
Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Абдыш-Ата» явно проявит надлежащую агрессию у ворот скромного соперника.
Статистика для ставок
- «Абдыш-Ата» еще не проигрывал в текущем чемпионате
- «Абдыш-Ата» в среднем забивает 4 гола за матч
- «Алдиер» еще ни разу не отбирал очки у «Абдыш Ата»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.65.
- 1.90Бавария — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Родина — Тюмень: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.91Ковентри — Ипсвич: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.
«Абдыш-Ата» старается закрепиться на вершине таблицы, плюс весьма неплохо обороняется.
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.28