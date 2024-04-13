13 апреля в 31-м туре чемпионата России по футболу пройдет матч «Кадис» — «Барселона». Начало игры — 22:00. «Кадис» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кадис»

Турнирное положение: «желтая подлодка» является аутсайдером Примеры и борется за выживание.

В настоящий момент коллектив из одноименного города имеет в своем активе 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Команду отделяет только 3 балла от спасительной зоны.

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Коллектив из Кадиса смог забить 21 мяч, а пропустил — 40.

Последние матчи: в прошлом туре «Кадис» в родных стенах переиграл «Гранаду» (1:0).

До этого же подопечные Маурисио Пельегрино уступили «Реал Сосьедаду» (0:2), но обыграли «Атлетико» (2:0).

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Перед этим же команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Сельтой» (2:2).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Макси Гомес, Роминиг Куаме, Феде Сан Эметерио, Хосе Мари и Луис Эрнандес.

Состояние команды: главной задачей команды остается сохранение прописки в элите и хоть это будет крайне сложно, но «Кадис» будет делать все, чтобы выполнить цель.

Зимой «Кадис» точечно усилился, взяв некоторых футболистов в аренду, и это дает свой результат. В последнее время команда выглядит достаточно неплохо.

«Реал»

Турнирное положение: коллектив из одноименного уже вряд ли сможет побороться за золотые медали в этом сезоне. Команда из Барселоны имеет в своем активе 67 очков по итогам 30 туров.

«Сине-гранатовые» расположились на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на восемь пунктов.

«Барселона» смогла 61 раз поразить ворота оппонентов и 34 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Каталонии одолела «Лас-Пальмас» (1:0), «Атлетико» (3:0), и «Мальорку» (1:0), а до этого сыграла вничью «Атлетиком» (0:0).

Перед этим же в активе «блаугранас» были победы над «Хетафе» (4:0) и «Сельтой» (2:1).

Среди недели подопечные Хави смогли одолеть «ПСЖ» (3:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Не сыграют: продолжают восстанавливаться после травм Гави, Педри и Алехандро Бальде, а из-за дисквалификации не сыграют Жоау Канселу, Иньиго Мартинес и Роберт Левандовский.

Состояние команды: «Барселона» еще имеет шансы на то, чтобы побороться за чемпионский титул, однако для этого больше нельзя терять очки до конца сезона.

А вот в Лиге чемпионов команда уже сделала весомый шаг на пути в полуфинал и достаточно близки к трофею.

Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла 3 последних очных матча команд

«Кадис» проиграл только 1 из последних 6 матчей

«Барселона» имеет серию из 12 матчей без поражений во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.55, а победа «Кадиса» — в 4.60.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

Прогноз: «Барселона» сейчас на ходу, сметает всех на своем пути и должна побежать в этой игре и продолжать погоню за «Реалом».

Ставка: победа «Барселоны» за 1,80.

Прогноз: команды играют не очень результативно в последнее время, поэтому вполне может быть, что они не забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,85.