1 мая в 3-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «Сиэтл Саундерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам восьми матчей занимает седьмую позицию Восточной конференции с 13 очками. Он забил 15 мячей и пропустил 11.

Отрыв команды от восьмой строчки, которая уже не выводит в финальную серию, хотя и позволяет сыграть в плей-офф, измеряется лишь дополнительными показателями, а не очками.

Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На своем поле они уступили «Солт-Лейк Сиит» (1:2).

Эта неудача прервала безвыигрышную серию коллектива в пять поединков при трех победах и двух ничьих.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на МЛС, «Филадельфия Юнион» потерпела лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит франчайзу непростую борьбу за выход в финальную серию или даже зону плей-офф за выход в нее, которая ограничивается восьмым и девятым местами.

Даниель Газдаг — лучший бомбардир команды в чемпионате МЛС с пятью голами.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» после девяти матчей занимает 13-е место с разницей мячей 10-11.

Команда на шесть очков отстает от зоны плей-офф за право сыграть в финальной серии — девятой строчки. При этом отрыв от последней позиции составляет всего два балла.

Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле потерпели поражение от «Ди Си Юнайтед» (1:2) в МЛС.

Эта неудача оформила мини-серию поражений в два поединка, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Сиэтл Саундерс» ни разу не победил при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой франчайзу будет крайне сложно попасть в плей-офф, но, возможно, ему еще удастся исправить положение в таблице.

Рауль Руидиас — лучший бомбардир команды в чемпионате МЛС с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчей «Филадельфии» было забито больше 2,5 голов

в трех последних матчей «Филадельфии» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Сиэтла» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.89. Ничья — в 3.52, победа «Сиэтл Саундерс» — в 4.37.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.80.

Прогноз: в трех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Хозяева часто забивают, но и регулярно пропускают.

И то, что данный расклад сыграл в последнем матче гостей, говорит о том, что он вполне реален и в грядущей игре.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют обе команды при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Филадельфия Юнион» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 2.20