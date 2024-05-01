«Филадельфия Юнион»
Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам восьми матчей занимает седьмую позицию Восточной конференции с 13 очками. Он забил 15 мячей и пропустил 11.
Отрыв команды от восьмой строчки, которая уже не выводит в финальную серию, хотя и позволяет сыграть в плей-офф, измеряется лишь дополнительными показателями, а не очками.
Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На своем поле они уступили «Солт-Лейк Сиит» (1:2).
Эта неудача прервала безвыигрышную серию коллектива в пять поединков при трех победах и двух ничьих.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на МЛС, «Филадельфия Юнион» потерпела лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих.
Такая форма сулит франчайзу непростую борьбу за выход в финальную серию или даже зону плей-офф за выход в нее, которая ограничивается восьмым и девятым местами.
Даниель Газдаг — лучший бомбардир команды в чемпионате МЛС с пятью голами.
«Сиэтл Саундерс»
Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» после девяти матчей занимает 13-е место с разницей мячей 10-11.
Команда на шесть очков отстает от зоны плей-офф за право сыграть в финальной серии — девятой строчки. При этом отрыв от последней позиции составляет всего два балла.
Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле потерпели поражение от «Ди Си Юнайтед» (1:2) в МЛС.
Эта неудача оформила мини-серию поражений в два поединка, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Сиэтл Саундерс» ни разу не победил при двух поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой франчайзу будет крайне сложно попасть в плей-офф, но, возможно, ему еще удастся исправить положение в таблице.
Рауль Руидиас — лучший бомбардир команды в чемпионате МЛС с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчей «Филадельфии» было забито больше 2,5 голов
- в трех последних матчей «Филадельфии» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Сиэтла» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.89. Ничья — в 3.52, победа «Сиэтл Саундерс» — в 4.37.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.80.
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Прогноз: в трех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Хозяева часто забивают, но и регулярно пропускают.
И то, что данный расклад сыграл в последнем матче гостей, говорит о том, что он вполне реален и в грядущей игре.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют обе команды при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Филадельфия Юнион» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 2.20