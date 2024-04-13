«ПСЖ» может приобрести нападающего «Интера»

продолжает искать варианты для усиления атаки в связи с предстоящим уходом из команды

По информации Tuttosport, в список трансферных целей парижского клуба попал Маркус Тюрам из миланского «Интера».

Француз летом 2023 года перешел в «Интер» в статусе свободного агента. До этого он в течение четырех лет выступал за менхенгладбахскую «Боруссию».

В текущем сезоне Тюрам провел в чемпионате Италии 29 матчей, забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Тюрама в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «ПСЖ».