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    «ПСЖ» может приобрести нападающего «Интера»

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    «Пари Сен-Жермен» продолжает искать варианты для усиления атаки в связи с предстоящим уходом из команды Килиана Мбаппе.

    Маркус Тюрам
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    Маркус Тюрам

    По информации Tuttosport, в список трансферных целей парижского клуба попал Маркус Тюрам из миланского «Интера».

    Француз летом 2023 года перешел в «Интер» в статусе свободного агента. До этого он в течение четырех лет выступал за менхенгладбахскую «Боруссию».

    В текущем сезоне Тюрам провел в чемпионате Италии 29 матчей, забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.

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    • Transfermarkt оценивает Тюрама в 60 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «ПСЖ».

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