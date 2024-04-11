Осимхен близок к переходу в «ПСЖ»

Нападающий «Наполи»продолжит карьеру в, сообщает Il Mattino.

По данным источника, парижский клуб готов выплатить отступные, которые прописаны в в контракте нигерийского игрока с «Наполи». Эта сумма составляет 130 миллионов евро.

Также отмечается, что Осимхен будет получать в «ПСЖ» 13 миллионов евро в год.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 19 матчей, забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» после завершения сезона постарается приобрести звездного нападающего в связи с уходом из команды Килиана Мбаппе.