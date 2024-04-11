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    Осимхен близок к переходу в «ПСЖ»

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Il Mattino.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По данным источника, парижский клуб готов выплатить отступные, которые прописаны в в контракте нигерийского игрока с «Наполи». Эта сумма составляет 130 миллионов евро.

    Также отмечается, что Осимхен будет получать в «ПСЖ» 13 миллионов евро в год.

    Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 19 матчей, забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.

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