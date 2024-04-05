«ПСЖ» определился с главной трансферной целью

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
По информации Corriere dello Sport, приоритетным вариантом для парижского клуба является трансфер Виктора Осимхена из «Наполи».
В переходе нигерийского футболиста также заинтересованы клубы английской Премьер-лиги и чемпионата Саудовской Аравии.
Источник отмечает, что в контракте Осимхена с «Наполи» прописана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 18 матчей, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».