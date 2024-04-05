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    «ПСЖ» определился с главной трансферной целью

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    «Пари Сен-Жермен» после завершения сезона постарается приобрести звездного нападающего в связи с уходом из команды Килиана Мбаппе.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По информации Corriere dello Sport, приоритетным вариантом для парижского клуба является трансфер Виктора Осимхена из «Наполи».

    В переходе нигерийского футболиста также заинтересованы клубы английской Премьер-лиги и чемпионата Саудовской Аравии.

    Источник отмечает, что в контракте Осимхена с «Наполи» прописана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 18 матчей, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

    Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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