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    Боссы «Милана» могут уволить Пиоли, если команда не обыграет «Рому» в ЛЕ

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Италии Рома Милан
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть уволен со своего поста, если команда покажет неудовлетворительный результат в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ромой». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    Стало известно, что боссы «россонери» недовольны работой Пиоли в нынешнем сезоне. Специалист может быть уволен с поста главного тренера в том случае, если не сможет пройти «Рому» в четвертьфинале ЛЕ.

    Напомним, что в 1-м матче 1/4 финала турнира «Милан» проиграл с минимальным счетом 0:1. Ответная игра состоится 18-го апреля в Риме.

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    • Ранее сообщалось о том, что руководство «Милана» рассматривает экс-наставника мадридского «Реала» Хулена Лопетеги в качестве потенциальной замены для Пиоли.

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