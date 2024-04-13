Боссы «Милана» могут уволить Пиоли, если команда не обыграет «Рому» в ЛЕ

Стефано Пиоли Фото: globallookpress.com
Стало известно, что боссы «россонери» недовольны работой Пиоли в нынешнем сезоне. Специалист может быть уволен с поста главного тренера в том случае, если не сможет пройти «Рому» в четвертьфинале ЛЕ.
Напомним, что в 1-м матче 1/4 финала турнира «Милан» проиграл с минимальным счетом 0:1. Ответная игра состоится 18-го апреля в Риме.
Ранее сообщалось о том, что руководство «Милана» рассматривает экс-наставника мадридского «Реала» Хулена Лопетеги в качестве потенциальной замены для Пиоли.