Серия А. «Интер» — в трёх победах от титула чемпиона

До окончания чемпионат Италии командам осталось сыграть 7 туров. Безоговорочный лидер Серии А «Интер» снова одержал победу в турнире. За места в Лиге чемпионов продолжают бороться «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Рома».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 31 тура местами в турнирной таблице поменялись «Наполи» и «Лацио», которые расположились на 7 и 8 строчках соответственно.

На три ступеньки вверх поднялся «Кальяри», который занял 13 место в Серии А. Зону вылета покинул «Эмполи», взлетев с 18 на 16 позицию.

Календарь и таблица Серии А

На две строчки вниз скатился клуб «Верона», который теперь занимает место над зоной вылета, а именно 17. По одной позиции потеряли «Лечче» (14 место), «Удинезе» (15 место) и «Фрозиноне» (18 место).

Лидерство «Интера»

+14 очков — именно на столько «Интер» опрежает своего главного конкуернта в битве за титул — «Милан». «Нерадзурри» в 31 туре итальянского первенства одержали победу над «Удинезе».

«Интер» — «Эмполи» globallookpress.com

В составе победителей голами отметились Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти на 55-й минуте. Ещё один гол на счету Давиде Фраттези, отличившись на 95-й минуте. Таким образом «Интер» аккумулировал 82 очка.

Игра конкурентов

На 2 месте итальянского чемпионата идёт «Милан», у которого в активе 68 баллов. В последней игре чемпионата «россонери» разгромили «Лечче» (3:0).

Счёт в матче открыл Кристиан Пулишич на 6-й минуте встречи. К 20-й минуте «Милан» удвоил преимущество благодаря голу в исполнении Оливье Жиру. А точку в поединке на 57-й поставил Рафаэль Леао.

В тройку лидеров Серии А входит «Ювентус», который добился успеха в поединке против «Фиорентины» (1:0). Единственный мяч в сетку ворот «фиалок» отправил Федерико Гатти.

В лигочемпионскую четвёрку по-прежнему входит «Болонья». Команда разошлась миром в игре с «Фрозиноне» (0:0) и набрала 58 баллов.

«Монца» — «Рома» globallookpress.com

К «Болонье» подобралась «Рома», которая расположилась на 5 строчке. Римский клуб добился победы над «Лацио» (1:0). Голом отметился Джанлука Манчини.

Чемпион страны «Наполи» свой матч 31 тура выиграл и аккумулировал 48 пунктов, расположившись на 7 строчке турнирной таблицы. Неаполитанцы одержали крупную победу над «Монцой» (4:2).

Зона вылета

В плачевной ситуации находится «Салернитана», которая занимает последнее 20 место в чемпионате с активом в 15 баллов. Команда — главный претендент на понижение в классе.

В минувшем туре «Салернитана» сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2), клуб который также находится в зоне вылета, занимая 19 место в Серии А, набрав 25 очков.

Тур № 32

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 12 по 15 апреля.

Лидер Серии А «Интер» свой матч проведёт дома против «Кальяри»: игра запланирована на воскресенье, 14 апреля.

Все прогнозы на Серию А

В этот же день «Милан» отправится на выездную встречу против «Сассуоло». Чемпион «Наполи» примет «Фрозиноне», а «Рома» будет гостить у «Удинезе». «Ювентус» же, свою игру сыграет в субботу, 13 апреля против «Торино».