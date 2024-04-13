Гвардиола объяснил, почему ему понравилась игра Холанна в матче с «Реалом»

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Холанн помог нам забить некоторые голы. Он удачно освободил пространство для других игроков. После матча с "Реалом" он был чрезвычайно счастлив.
Лично мне понравилась его игра. Очень. Он помогает нам создавать больше пространства. Его вклад всегда был исключительным, начиная с первого дня прошлого сезона», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» завершился вничью со счетом 3:3. Холанн ни разу не забил в этой игре.
Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 17 апреля.