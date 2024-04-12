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    Юран: Теперь придется ограничиваться минимальными комментариями на флеш-интервью и пресс-конференциях

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    Главный тренер клуба «Пари НН» Сергей Юран высказался о решении КДК наказать его годом испытательного срока за мат.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещё год условно — за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнёс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля — что же их, казнить за это?

    Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Мы же должны были как минимум не проиграть "Краснодару", а могли и выиграть. Плюс потеряли из-за тяжёлой травмы основного футболиста — Костю Марадишвили. Естественно, все расстроены. Ведь что такое футбол? Эмоции. Но я же не на стадионе их выплеснул, в присутствии женщин или детей, а в подтрибунном помещении. Просто шёл и сам с собой разговаривал.

    Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС — это официальные лица. Но в моём случае ничего же этого не было. Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека. Так можно теперь за любое слово наказать. Или за пост в соцсетях.

    Хотелось бы заранее извиниться перед журналистами: видимо теперь мне придётся ограничиваться минимальными комментариями на флеш-интервью и пресс-конференциях. Буквально двумя-тремя словами: "Здрасьте, игра хорошая, до свидания". Или: "Игра плохая — до свидания". У меня же год условно висит. Я уже не понимаю, что можно, что нельзя.

    Есть опасения, что теперь к любому слову могут придраться и превратить условную дисквалификацию в безусловную. А мне нужно командой руководить, находиться рядом с ней. Я не могу её оставить без тренера», — цитирует Юрана «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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