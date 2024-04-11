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    Представители Роши высказались о переговорах по продлению контракта с ЦСКА

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    В агентстве защитника ЦСКА Виллиана Роши высказались о слухах о переговорах с клубом о продлении контракта.

    Виллиан Роша
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    Виллиан Роша

    «ЦСКА сделал Виллиану предложение о продлении контракта, но мы считаем, что предложение не соответствует стоимости игрока. На сегодняшний день защитник стоит гораздо больше, чем был, когда он приходил в российский клуб.

    Хотим подчеркнуть, что в прошлом ЦСКА отклонял предложения, которые были бы очень выгодны для игрока. И пожелания клуба всегда уважались», — отметили в агентстве Sferico Sports Management в комментарии Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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