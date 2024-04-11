Представители Роши высказались о переговорах по продлению контракта с ЦСКА

В агентстве защитникавысказались о слухах о переговорах с клубом о продлении контракта.

«ЦСКА сделал Виллиану предложение о продлении контракта, но мы считаем, что предложение не соответствует стоимости игрока. На сегодняшний день защитник стоит гораздо больше, чем был, когда он приходил в российский клуб.

Хотим подчеркнуть, что в прошлом ЦСКА отклонял предложения, которые были бы очень выгодны для игрока. И пожелания клуба всегда уважались», — отметили в агентстве Sferico Sports Management в комментарии Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.