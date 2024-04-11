Генеральный директор «Пари НН»: Юрана наказали за эмоции

«Когда мы обсуждаем футбол, мы говорим про эмоции от игры. Футбол существует для эмоций. Они бывают от победы, от проигрыша. Если эти эмоции никого не обижают, не задевают и не оскорбляют — это нормально. По версии КДК, эмоции Юрана никого не обидели, они не были направлены на судей. Но его наказали за эмоцию. Когда тренер сразу после матча дает интервью во флеш-зоне, мы чего добиваемся? Эмоций! Мы хотим увидеть, как тренер переживает моменты после матча. С одной стороны, мы хотим яркости. С другой, мы наказываем за это.
Обжаловать? Мы думаем, нужно ли. Всем нужно посмотреть на эту ситуацию не как наказание Юрана, а кейс — что можно и нельзя. Мы хотим, чтобы люди шли на стадион, вспоминали опоссумов? Или мы хотим, чтобы стадионы были пустые, а людей штрафовали? Какой эффект лучше?» — приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».
«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.