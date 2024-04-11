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    Генеральный директор «Пари НН»: Юрана наказали за эмоции

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об условной двухматчевой дисквалификации главного тренера команды Сергея Юрана.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Когда мы обсуждаем футбол, мы говорим про эмоции от игры. Футбол существует для эмоций. Они бывают от победы, от проигрыша. Если эти эмоции никого не обижают, не задевают и не оскорбляют — это нормально. По версии КДК, эмоции Юрана никого не обидели, они не были направлены на судей. Но его наказали за эмоцию. Когда тренер сразу после матча дает интервью во флеш-зоне, мы чего добиваемся? Эмоций! Мы хотим увидеть, как тренер переживает моменты после матча. С одной стороны, мы хотим яркости. С другой, мы наказываем за это.

    Обжаловать? Мы думаем, нужно ли. Всем нужно посмотреть на эту ситуацию не как наказание Юрана, а кейс — что можно и нельзя. Мы хотим, чтобы люди шли на стадион, вспоминали опоссумов? Или мы хотим, чтобы стадионы были пустые, а людей штрафовали? Какой эффект лучше?» — приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

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