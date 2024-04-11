Клопп о сложном календаре «Ливерпуля»: Все в порядке, мы к этому привыкли

Главный тренервысказался о сложном графике «мерсисайцев» в нынешнем сезоне с учетом игр в Лиге Европы.

«В прошлом году мы довольно быстро вылетели из еврокубков, но обычно мы проходим далеко по турнирной сетке. Так что для нас это совершенно нормальная ситуация. Да, на тренировках практически не получается тренироваться, мы много времени проводим за анализом соперника.

Играть в воскресенье, а потом в четверг — нормально. Сложнее, когда сначала четверг, а потом воскресенье. Но всё в порядке, мы к этому привыкли», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что «мерсисайцы» сыграют против «Аталанты» в рамках четвертьфинала Лиги Европы сегодня, 11-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.