«Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Аталанты» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Матч пройдет 11 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Ливерпуль» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ливерпуль»

Путь в плей-офф: «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе Лиги Европы, где опередил «Тулузу», «Юнион Сент-Жиллуаз» и ЛАСК

В 1/8 финала команда внешне легко прошла пражскую «Спарту». После разгрома на выезде со счетом 5:1 она снова уничтожила соперника, но теперь уже с результатом 6:1.

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Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги хозяева потеряли очки. На чужом поле «Красные» поделили очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Эта ничья прервала победну мини-серию мерсисайдцы в два поединка, которые пришлись на чемпионат Англии.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Алькантара, Доак, Жота, Алиссон, Александер-Арнольд, Байчетич, Матип — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Ливерпуль» проиграл лишь раз при 10 победах и двух ничьих.

Такая форма позволила клубу выиграть Кубок английской Лиги, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и продолжать борьбу за титул в АПЛ, где, правда, ничья в прошлом туре стоила ему лидерства.

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

«Аталанта»

Путь в 1/8 финала: «Аталанта» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли нынешний «Спортинг» Лиссабон, «Штурм» и «Ракув».

В 1/8 финала команда снова встретилась с лиссабонским «Спортингом», который прошла в непростой борьбе. После ничьей 1:1 на выезде она обыграла дома со счетом 2:1.

Последние матчи: в предыдущем туре итальянской Серии А бергамаски потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Кальяри» (1:2).

Это поражение стало для коллектива вторым кряду в поединках, которые пришлись на Кубок и чемпионат Италии.

Не сыграют: Скальвини — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках во всех турнирах «Аталанта» одержала только две победы при четырех поражениях и трех ничьих.

Такие результаты позволяют коллективу продолжать выступления в Лиге Европы, а также иметь неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов, от которой отстает на три очка.

Луис Муриэль — лучший бомбардир команды в Лиге Европы, забив четыре мяча.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Ливерпуля» было забито больше 2,5 голов

в семи последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Аталанта» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.50, победа «Аталанты» — в 8.00.

ТМ 2,5 считается куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом во всех трех этих поединках было забито больше 2,5 голов.

Гости проиграли в двух последних поединках, в одном из которых было забито больше 2,5 голов, так что такой расклад для них явно не редкость.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10