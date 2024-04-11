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    Станет ли «Аталанта» проблемой для «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Аталанта». Ставка (к. 1.82) и прогноз на Лигу Европы 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Аталанта»
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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Аталанты» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Матч пройдет 11 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Ливерпуль» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 11 Апреля 2024 года
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    «Ливерпуль»

    Путь в плей-офф: «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе Лиги Европы, где опередил «Тулузу», «Юнион Сент-Жиллуаз» и ЛАСК

    В 1/8 финала команда внешне легко прошла пражскую «Спарту». После разгрома на выезде со счетом 5:1 она снова уничтожила соперника, но теперь уже с результатом 6:1.

    Ливерпуль — Аталанта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги хозяева потеряли очки. На чужом поле «Красные» поделили очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Эта ничья прервала победну мини-серию мерсисайдцы в два поединка, которые пришлись на чемпионат Англии.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: Алькантара, Доак, Жота, Алиссон, Александер-Арнольд, Байчетич, Матип — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Ливерпуль» проиграл лишь раз при 10 победах и двух ничьих.

    Такая форма позволила клубу выиграть Кубок английской Лиги, выйти в четвертьфинал Лиги Европы и продолжать борьбу за титул в АПЛ, где, правда, ничья в прошлом туре стоила ему лидерства.

    Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с пятью голами.

    «Аталанта»

    Путь в 1/8 финала: «Аталанта» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли нынешний «Спортинг» Лиссабон, «Штурм» и «Ракув».

    В 1/8 финала команда снова встретилась с лиссабонским «Спортингом», который прошла в непростой борьбе. После ничьей 1:1 на выезде она обыграла дома со счетом 2:1.

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  • 08/04/2024

    • Последние матчи: в предыдущем туре итальянской Серии А бергамаски потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Кальяри» (1:2).

    Это поражение стало для коллектива вторым кряду в поединках, которые пришлись на Кубок и чемпионат Италии.

    Не сыграют: Скальвини — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках во всех турнирах «Аталанта» одержала только две победы при четырех поражениях и трех ничьих.

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    Такие результаты позволяют коллективу продолжать выступления в Лиге Европы, а также иметь неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов, от которой отстает на три очка.

    Луис Муриэль — лучший бомбардир команды в Лиге Европы, забив четыре мяча.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Ливерпуля» было забито больше 2,5 голов

    • в семи последних матчах «Ливерпуля» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Аталанта» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.50, победа «Аталанты» — в 8.00.

    ТМ 2,5 считается куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом во всех трех этих поединках было забито больше 2,5 голов.

    Гости проиграли в двух последних поединках, в одном из которых было забито больше 2,5 голов, так что такой расклад для них явно не редкость.

    Ставка: «Ливерпуль» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аталанта» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. Станет ли «Аталанта» проблемой для «Ливерпуля»?
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