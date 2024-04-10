Гвардиол: Старайтесь удерживать мяч и будьте опасны

Йошко Гвардиол Фото: globallookpress.com
«Что за матч! Я впервые играю на этом стадионе, здесь потрясающая атмосфера. Конечно, мы довольны результатом и с нетерпением ждём нового матча, который пройдёт у нас дома.
Как нам удалось вернуться в игру? Всё просто: мы контролировали мяч, у нас это получается лучше всего. Вот и весь секрет. Старайтесь удержать его и будьте опасны», — приводит слова Гвардиола City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).
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Ответная встреча состоится в Манчестере.