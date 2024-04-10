Гвардиол: Старайтесь удерживать мяч и будьте опасны

Защитник «Манчестер Сити»высказался о матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с мадридским «Реалом» (3:3).

«Что за матч! Я впервые играю на этом стадионе, здесь потрясающая атмосфера. Конечно, мы довольны результатом и с нетерпением ждём нового матча, который пройдёт у нас дома.

Как нам удалось вернуться в игру? Всё просто: мы контролировали мяч, у нас это получается лучше всего. Вот и весь секрет. Старайтесь удержать его и будьте опасны», — приводит слова Гвардиола City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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Ответная встреча состоится в Манчестере.