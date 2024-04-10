Эдегор: С «Баварией» была тяжелая игра

Хавбек «Арсенала»выказался о первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

«Тяжёлый матч. Нам противостояла хорошая команда, у которой много индивидуально сильных игроков.

Была сильная заруба, но, думаю, мы играли лучше. Мы подарили им два лёгких гола, и это немного раздражает, но впереди ещё ответный матч. Нам нужно подготовиться к нему», — приводит слова Эдегора официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 17 апреля на стадионе «Альянц-Арена».

Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем другого четвертьфинального противостояния между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».