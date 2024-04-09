Чернышов: В момент ухода из «Спартака» было тяжело! Я вообще не понимал, что происходит

Бывший игрок сборной Россиив эксклюзивном интервью LiveSport.ru вспомнил момент своего ухода из московского, где работал тренером.

«В тот момент было тяжело! Я вообще не понимал, что происходит. Со всех сторон — радио, телевидение, пресса — набросились на меня, во всех вообще вопросах. Я, может быть, тогда неправильную позицию занял. Я думал, ну, я же ни в чем не виноват, зачем отвечать? Люди скажут, раз он отвечает, он — оправдывается. И я старался не реагировать на происходящее. Внутри я, конечно, переживал. Самое обидное, когда ты не виноват, а тебя обвиняют. Сложно это принять. Сейчас, конечно, я бы себя повел совсем по-другому. Я бы не допустил этого, я бы отвечал, я бы принимал какие-то меры.

В какой-то момент я остался без поддержки. Многие люди, которые со мной общались и поддерживали до этого случая, отвернулись от меня. Повторюсь, думаю, нужно было продолжать выступать на телевидении, в прессе. Но я избрал другую тактику.

Ты, когда это происходит, думаешь, что не справишься, не сможешь пережить. Потом проходит время, ты понимаешь, что события, которые произошли, были неприятными, но они сделали тебя сильнее. И, может быть, без них ты бы не был в нужном месте, не изменился. Поэтому всё, что с нами случается в жизни, оно всё нас к чему-то ведёт. Все для чего-то нужно. Кто-то выдерживает эти испытания, кто-то сдаётся. Тот, кто сдаётся, остаётся на месте. Кто выдерживает, идёт дальше и понимает, что способен на многое, раз он сумел такое преодолеть. В моменте сложно понять, для чего это происходит. Но ты становишься старше, анализируешь события, понимаешь, что не случись этого, не произошло бы потом что-то другое — хорошее», — заявил Чернышов.

Полное интервью Андрея Чернышова можете прочитать по этой ссылке.