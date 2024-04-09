Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Чемпионов. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» вышел в плей-офф Лиги Чемпионов с первой позиции в группе, в которой также находились «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик». Команда Диего Симеоне ни разу не проиграла, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью.

В 1/8 финала «матрасникам» противостоял финалист прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов — «Интер». Первый матч в Италии завершился минимальной поражением «Атлетико» (0:1), а в ответной встрече мадридцы при счете 1:1 забили второй гол на 87-й минуте и перевели встречу в дополнительное время, а затем обыграли соперника в серии пенальти.

В крайнем туре Ла Лиги «Атлетико» вырвал три очка на выезде у «Вильярреала» (2:1). Эта победа стала для мадридцев первой после двух подряд неудач в матчах с «Кадисом» (0:2) и «Барселоной» (0:3). Сейчас команда Диего Симеоне идет четвертой в Ла Лиге, набрав 58 очков в 30-ти матчах.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря победе в группе смерти с ПСЖ, «Миланом» и «Ньюкаслом». Немецкая команда команда набрала 11 очков (3 победы, 2 ничьи и поражение) и опередила ближайших преследователей на три балла.

Матчи 1/8 финала против голландского ПСВ получились для подопечных Эдина Терзича не самыми простыми. В первой встрече на выезде была зафиксирована ничья 1:1, а дома «Боруссия» смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности и забила два мяча в ворота команды из Эйндховена — победа 2:0 и проход в четвертьфинал.

Дортмундцы идут на пятом месте в чемпионате Германии, набрав 53 очка в 28-ми матчах. В крайнем туре Бундеслиги «шмели» дома минимально уступили «Штутгарту» (0:1), прервав свою четырехматчевую победную серию.

Личные встречи

«Атлетико» и «Боруссия» четырежды встречались между собой на групповых этапах Лиги Чемпионов. На счету обеих команд по две победы.

Прямая речь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне:

— «Самый сложный соперник — "Боруссия", а не мы сами. Они создают много опасных моментов. На выезде они очень хорошо играют в последние четыре месяца, у них отличная контратака.

Нам нужно уделить особое внимание тому, как они действуют на втором этаже, и это будет одна из самых напряженных игр. Они — команда, которая действует с высокой интенсивностью на поле».

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич:

— «Мы довольны интенсивностью, которой добиваемся в матчах, но нам нужно продолжать в том же духе. В этом и состоит наша задача против "Атлетико". У них выделяется оборона, но вместе с "Сити" они забили больше всех голов в Лиге чемпионов.

Они сильно эволюционировали в атаке, это большой вызов для нас. Знаем, что нельзя допускать ошибки. Они в состоянии навязать свой стиль игры. Мы будем делать то же, что и раньше. Мы набрались опыта против топ-команд, но сейчас все иначе, чем на групповом этапе».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд с коэффициентом 1.95.