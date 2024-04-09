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    • В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля
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    В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля

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    Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что красно-белые планируют уволить испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 13 апреля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

    Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля.

    Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков.

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