В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля

Руководитель пресс‑службы «Спартака»отреагировал на слухи о том, что красно-белые планируют уволить испанского специалистас поста главного тренера команды до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 13 апреля.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля.

Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков.