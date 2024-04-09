В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля.
Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.
«Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков.