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    Салах установил уникальный рекорд в АПЛ

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    Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах забил шесть голов «МЮ» на «Олд Траффорд» в истории АПЛ.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Как сообщает Optа, египтянин стал первым игроком в истории турнира, которому это удалось. Он превзошёл экс-капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда, у которого пять голов на манчестерском стадионе в АПЛ.

    Ранее сообщалось, что саудовские клубы сохраняют интерес к приобретению нападающего «Ливерпуля» Салаха.

    В нынешнем сезоне Салах провел за английскую команду 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

    Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро.

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