Салах установил уникальный рекорд в АПЛ

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
Как сообщает Optа, египтянин стал первым игроком в истории турнира, которому это удалось. Он превзошёл экс-капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда, у которого пять голов на манчестерском стадионе в АПЛ.
Ранее сообщалось, что саудовские клубы сохраняют интерес к приобретению нападающего «Ливерпуля» Салаха.
В нынешнем сезоне Салах провел за английскую команду 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн евро.