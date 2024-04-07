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    Тюкавин: Сам не понимаю, как я стал лидером по голевым передачам в РПЛ

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей результативности в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Каким результатом буду доволен по окончанию сезона? Если брать личный показатель, то буду рад, если забью 15 голов. Главное, чтобы команда была как можно выше в таблице, и для этого как раз мне надо забить побольше.

    С чем связан значительный рост голевых передач? Честно, сам не понимаю, как так получается, что лидирую по голевым передачам. Наверное, больше меня начали искать в атаке, я отыгрываюсь с партнерами, и некоторые голевые передачи получаются своеобразными — где-то мяч отскочит, где-то подскочит, и получается голевая.

    В сборной вот недавно тоже боролся с защитником, мяч попал мне в спину и отскочил к Осипенко, который забил гол. В этом моменте было больше везения, — приводит слова Тюкавина пресс-служба "Динамо".

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч за "бело-голубых" в РПЛ, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

    В следующем матче "Динамо" сыграет против "Спартака" сегодня, 7-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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