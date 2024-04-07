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    Титов: На Абаскаля льется столько дерьма, а футболисты «Спартака» отмалчиваются

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Динамо» в российской Премьер-лиге.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Мы видели "Динамо" до этого в чемпионате, и не могу сказать, что они намного лучше "Спартака". Тот же "Ростов" сыграл очень грамотно — разобрал "Динамо" и разобрал их на поле. Ведя 4:0, пропустили в концовке. Я не знаю, как будет сейчас, но это самое старое дерби. И те хотят победить, и эти.

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    • Но у "Спартака" сейчас начинается пятиматчевая выездная серия: "Динамо", "Сочи", "Ростов", ЦСКА в чемпионате и "Зенит" — в Кубке. Календарь очень сложный, и сегодня уже делить матчи на более важные или менее "Спартаку" нет смысла. Теперь у него каждый матч — кубковый.

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    Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льется столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу! Ну, ребят, почитайте. Полезно будет.

    Как нам говорил Олег Иванович, поковыряйтесь в себе, попробуйте разобраться. Это надо сделать каждому футболисту', — приводит слова Титова 'Чемпионат'.

    Матч 'Динамо' — 'Спартак' пройдет 7 апреля, начало — в 19:30 мск.

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