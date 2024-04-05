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    Дасаев: Давайте откровенно: «Зенит» — это же не «Зенит», а сборная Бразилии

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    Легендарный вратарь Ринат Дасаев поделился мнением о составе санкт-петербургского «Зенита».

    Ринат Дасаев
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    Ринат Дасаев

    «У нас есть талантливые ребята. Просто сейчас им некуда двигаться. Давайте откровенно: вот "Зенит" — это же не "Зенит", а сборная Бразилии.

    Где наши? Все время задаюсь вопросом: для чего тогда нужна академия? Зачем академия, если своим ребятам не даете движения вверх?

    Дайте им шанс. Тем более сейчас мы никуда не попадаем, нет еврокубков. Да, сначала — год-два — будет тяжело, но постепенно они вырастут.

    В Союзе мы 15 лет никуда не попадали, но появилась конкуренция, появились игроки. И посмотрите, что сборная творила в 80-х.

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    • Какая конкуренция?! Если иностранца купили за 20-30 миллионов, кто будет играть — наш или иностранец? В каком бы состоянии он ни был. А что, все, кто приезжают, лучше наших? Да не лучше они наших. В "Зените" девять легионеров на поле, еще четыре сидят на лавке. Какая здесь конкуренция?

    И своим тренерам не доверяем. В Испании, Англии, Италии, Германии своих не бросают. Там одна-две команды возьмут иностранца, остальные — свои. У нас иностранцам дают время, а своих выгоняют через 2-3 месяца, если нет результата», — сказал Дасаев в интервью Sports.

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