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    Сперцян: Для нас всегда было важно начинать агрессивно, с первых минут прессинговать и бежать в атаку

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итог матча против «Пари НН» (4:3).

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «На кого записал бы первый гол? Таких три момента уже было, все три не засчитали, думаю, этот можно засчитать (улыбается). Самое главное, что это был гол.

    Для нас всегда было важно начинать агрессивно, с первых минут прессинговать и бежать в атаку. Уже вторую игру под руководством Мусаева это у нас хорошо получается.

    Я при Мусаеве играю выше при атаке и обороне. Это чуть‑чуть разное. Как для команды лучше, так и буду играть», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

    «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место. На счету «Пари НН» 28 очко и десятая позиция.

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