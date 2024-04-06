Кордоба: Мы знали, что должны превосходить «Пари НН» во всем, независимо от качества поля

Нападающийпрокомментировал победу в матче с(4:3).

«Мы знаем, что все матчи будут очень сложными. Очень много вещей против нас. Но важно было сегодня выиграть, забрать эти три очка и уехать с ними довольными домой.

Мы знали, что должны превосходить их во всем, независимо от качества поля. Мы знаем уровень наших игроков. Эта победа важна для следующих матчей. Конечно, мы боремся за титул в чемпионате», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место. На счету «Пари НН» 28 очко и десятая позиция.