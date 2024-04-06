Юран: На ничью мы наиграли

Главный тренервысказался о матче против(3:4).

«После таких матчей недосказанность остается. Я пробежался по статистике — запредельная. Посмотрим.

Игра получалась, давалась. Предъявить претензии к своей команде язык не повернётся. Я поблагодарил за матч, который они провели. С командой, которая борется за чемпионство. Но на нашем фоне сегодня трудно такое сказать. Да, они забили больше, но и мы не реализовали много моментов. На ничью мы наиграли.

Сейчас эпизод посмотрел… Будем подавать жалобу. Когда на бровке Александрова, по‑моему, Черников сбил, нам бы в таком эпизоде дали вторую желтую и потом красную. Рядом боковой, рядом главный, но в такие моменты нас не прощают. Может, потому что мы "Нижний", а не "Краснодар" или "Зенит"? Когда ты наблюдаешь такие вещи. Такое разделение идет: с этими можно, а с этими нельзя. Я давно говорил, что пока не будем по‑футбольному все делать, футбол не станет лучше. К сожалению, сталкиваемся с такими моментами.

"Краснодар" борется за чемпионство, но по статистике мы перегирали их. Но — реализация… Болельщика не обманешь. И сегодня он получил удовольствие, нас упрекнуть сегодня не в чем. Когда занимаешься херней на поле, они будут ругать. Осталось восемь туров, сказал команде, что с таким отношением, с таким желанием, мы можем еще больше вытащить.

Третий гол… он нефутбольный какой‑то. Забей Баселе при 2:2, но, увы, не забил. Иначе мы бы довели игру до победы. Хорошая игра. Еще бы один момент хотел отметить. На Александрове была вторая желтая — наступ, за такое точно вторая карточка достается. Печально, что не отреагировали. Такие клубы, как "Краснодар", неприкасаемые… Это же видят игроки, к сожалению. Это нехорошо сказывается на нашем футболе», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место. На счету «Пари НН» 28 очко и десятая позиция.