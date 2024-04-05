Смолов: Согласен с Головиным, что РПЛ уступает европейскому футболу в интенсивности

Форвард московского «Динамо»сравнил уровень интенсивности в российском и европейских чемпионатах, где ему приходилось выступать.

«Я согласен с этим утверждением, и даже могу объяснить, за счет чего. Если вы посмотрите какой-нибудь следующий матч в РПЛ, то обратите внимание, где играет линия обороны и нападения одной из команд и прикиньте примерное расстояние между ними.

После этого включите матч из топ-5 лиг и вы увидите разницу. Там команды располагаются более компактно, и соперники находятся ближе к тебе. Поэтому у тебя намного меньше времени для принятия решения.

Каждый твой технический брак — это скорее всего потеря мяча. И за счет этого, твои временные отрезки включений на скорости происходят гораздо чаще. Вот собственно разница», — рассказал Смолов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, Федор Смолов ранее играл за испанскую «Сельту» и нидерландский «Фейенорд».