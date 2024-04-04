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    Нападающий «Болоньи» отклонит предложение «МЮ» ради перехода в «Милан»

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    Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее может перейти в «Милан».

    Джошуа Зиркзее
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    Джошуа Зиркзее

    По информации La Gazzetta dello Sport, у нидерландца есть предложение от «Манчестер Юнайтед», но он не собирается переезжать в Англию.

    Зиркзее надеется стать игроком «Милана» после завершения сезона.

    Источник уточняет, что в переходе 22-летнего форварда также заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ювентус».

    Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзее в 40 миллионов евро. Летом 2022 года «Болонья» выкупила Джошуа у «Баварии» за 8,5 миллиона.

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