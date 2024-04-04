Нападающий «Болоньи» отклонит предложение «МЮ» ради перехода в «Милан»

Нападающий «Болоньи»может перейти в

По информации La Gazzetta dello Sport, у нидерландца есть предложение от «Манчестер Юнайтед», но он не собирается переезжать в Англию.

Зиркзее надеется стать игроком «Милана» после завершения сезона.

Источник уточняет, что в переходе 22-летнего форварда также заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ювентус».

Transfermarkt оценивает стоимость Зиркзее в 40 миллионов евро. Летом 2022 года «Болонья» выкупила Джошуа у «Баварии» за 8,5 миллиона.

В текущем сезоне Зиркзее провел в чемпионате Италии 28 матчей, забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.